Су-27 ВКС РФ перехватили бомбардировщики США, летевшие к границам России

Москва, , 20:53 — REGNUM Истребители Су-27 Воздушно-космических сил России перехватили американские стратегические бомбардировщики В-52Н, которые приближались к границам Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Национальный центр управления обороной страны.

По данным российских военных, стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, которые способны нести ядерный заряд, не нарушали границ Российской Федерации, однако приблизились к ним.

Подчеркивается, что российские Су-27 выполнили перехват американских бомбардировщиков в соответствии со всеми международными правилами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время американские стратегические бомбардировщики довольно часто совершают полеты у российских границ. Известно, что эти полеты проводятся для отработки нанесения ядерных ударов по российским городам и военным базам.

Напомним, что в 2014 году военный блок НАТО официально перешел к политике сдерживания России и существенно расширил свое военное присутствие у западных российских границ.