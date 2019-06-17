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Су-27 ВКС РФ перехватили бомбардировщики США, летевшие к границам России

Политика

Очередной акт политики сдерживания России со стороны НАТО

Су-27 ВКС РФ перехватили бомбардировщики США, летевшие к границам России
Иллюстрация: Af.mil
B-52H

Москва, 17 июня 2019, 20:53 — REGNUM  Истребители Су-27 Воздушно-космических сил России перехватили американские стратегические бомбардировщики В-52Н, которые приближались к границам Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Национальный центр управления обороной страны.

По данным российских военных, стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, которые способны нести ядерный заряд, не нарушали границ Российской Федерации, однако приблизились к ним.

Подчеркивается, что российские Су-27 выполнили перехват американских бомбардировщиков в соответствии со всеми международными правилами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время американские стратегические бомбардировщики довольно часто совершают полеты у российских границ. Известно, что эти полеты проводятся для отработки нанесения ядерных ударов по российским городам и военным базам.

Напомним, что в 2014 году военный блок НАТО официально перешел к политике сдерживания России и существенно расширил свое военное присутствие у западных российских границ.

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Обострение отношений России и НАТО
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