Париж, , 20:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях он готов к возобновлению переговоров в «нормандском формате». Соответствующее заявление он сделал сегодня, 17 июня, по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский заявил, что он готов возобновить переговоры в «нормандском формате», если Россия освободит украинских моряков-нарушителей, которые по приказу бывшего президента Украины Петра Порошенко вероломно вторглись в территориальные воды России и пытались прорваться через российский Керченский пролив в Азовское море.

«Чтобы начать диалог, надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское руководство не раз заявляло, что не стремится к переговорам ради переговоров. Если встреча в «нормандском формате» состоится, то она должна принести конкретный результат. Все предыдущие встречи в таком формате в итоге никаких результатов не принесли, так как украинская сторона не выполняет взятые на себя обязательства.