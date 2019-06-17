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Макрон надеется «отговорить Иран» от нарушения ядерной сделки

Политика

До сегодняшнего дня Иран «уважал свои обязательства»

Макрон надеется «отговорить Иран» от нарушения ядерной сделки
Иван Шилов © ИА REGNUM
Макрон

Париж, 17 июня 2019, 19:54 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает «все возможное», чтобы отговорить Иран от нарушения ядерного соглашения 2015 года, 17 июня передает агентство Reuters.

«Мы сделаем все возможное… чтобы отговорить Иран и найти путь к возможному диалогу», — заявил Макрон на пресс-конференции в Париже.

Макрон отметил, что до сегодняшнего дня Иран «уважал свои обязательства», что было неоднократно подтверждено МАГАТЭ.

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Ядерная программа Ирана
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