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ООН угрожает прекратить продовольственную помощь Йемену

Политика

«Скорее всего, уже к концу этой недели»

Нью-Йорк, США, 17 июня 2019, 19:20 — REGNUM  Организация Объединенных Наций может прекратить продовольственную помощь Йемену, 17 июня передает агентство Reuters.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил Совету Безопасности, что организация может прекратить помощь из-за отсутствия контроля над её распределением на территориях, контролируемых хуситами.

«Если мы не получим гарантии, мы начнем поэтапную приостановку продовольственной помощи. Скорее всего, уже к концу этой недели», — заявил глава ВПП ООН.

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