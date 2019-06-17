ООН угрожает прекратить продовольственную помощь Йемену

Нью-Йорк, США, , 19:20 — REGNUM Организация Объединенных Наций может прекратить продовольственную помощь Йемену, 17 июня передает агентство Reuters.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил Совету Безопасности, что организация может прекратить помощь из-за отсутствия контроля над её распределением на территориях, контролируемых хуситами.

«Если мы не получим гарантии, мы начнем поэтапную приостановку продовольственной помощи. Скорее всего, уже к концу этой недели», — заявил глава ВПП ООН.

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