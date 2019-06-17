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Макрон пообещал Зеленскому облегчение

Политика

Президент Франции собрался обеспечивать диалог Украины с Россией

Париж, 17 июня 2019, 19:15 — REGNUM  Париж и Берлин хотят урегулировать военный конфликт в Донбассе и облегчить диалог Украины с Россией, заявил 17 июня президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В частности, Макрон заявил, что конфликт в Донбассе «длится на протяжении пяти лет и терзает Европу».

По словам французского президента, восстановление мира на востоке Украины является приоритетом нового украинского президента Зеленского.

«Я хочу вновь подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас, господин президент, и облегчить ваш диалог с Россией», — заявил Макрон.

Напомним, Киев отказывается вести переговоры с ДНР и ЛНР, постоянно заявляя, что народные республики являются марионетками Москвы. Позиция России заключается в том, что она не является участником гражданской войны на Украине, а урегулирование конфликта должно осуществляться в соответствии с Минскими соглашениями, подписанными как Киевом, так и республиками Донбасса.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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