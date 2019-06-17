Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания

Каир, , 19:13 — REGNUM Бывший президент Арабской Республики Египет Мухаммед Мурси, который пришел к власти в стране на фоне «Арабской весны», а затем был свергнут военными, скончался. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает издание «Аль-Ахрам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время так называемой «Арабской весны» в Египте был свергнут многолетний президент этой страны Хосни Мубарак. Мурси был председателем Партии свободы и справедливости, которая была образована международной панисламистской организацией «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 30 апреля 2011 года после революции в Египте.

В 2012 году прошли президентские выборы, где Мурси победил во втором туре. Управлять Египтом он смог чуть более одного года, после чего был свергнут в результате военного переворота 3 июля 2013 года.

После отстранения от власти Мурси был арестован новыми властями, которые предъявили ему ряд обвинений и инициировали жёсткую репрессивную кампанию в отношении «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вскоре объявленных террористической организацией. С тех пор Мурси из тюрьмы не выходил.

Его осудили на различные сроки, и судебные разбирательства против бывшего президента продолжались до настоящего момент. По данным издания, Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже.