Понедельник, 17 Июня 2019 года
18:45:38 МСК

Протестующие в Гонконге осадили здание правительства

Политика

16 июня в Гонконге прошел очередной массовый митинг протеста

Гонконг, Китай, 17 июня 2019, 18:36 — REGNUM  Толпы протестующих в Гонконге заблокировали улицы и осадили здание правительства провинции, 17 июня передает агентство Reuters.

Протестующие требуют отставки секретаря Гонконга Кэрри Лам, «продавливающую» законопроект об экстрадиции в континентальный Китай даже после многотысячных протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 16 июня, в Гонконге прошел очередной массовый митинг протеста. По информации организаторов, участие в нем приняли около двух миллионов человек.

Читайте также: В очередном марше протеста в Гонконге приняли участие почти 2 млн человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить