Протестующие в Гонконге осадили здание правительства

Гонконг, Китай, , 18:36 — REGNUM Толпы протестующих в Гонконге заблокировали улицы и осадили здание правительства провинции, 17 июня передает агентство Reuters.

Протестующие требуют отставки секретаря Гонконга Кэрри Лам, «продавливающую» законопроект об экстрадиции в континентальный Китай даже после многотысячных протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 16 июня, в Гонконге прошел очередной массовый митинг протеста. По информации организаторов, участие в нем приняли около двух миллионов человек.

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