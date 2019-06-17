Посла России в Армении Ереван попросил не вмешиваться во внутренние дела

Ереван, , 18:24 — REGNUM «Сегодня после заседания постоянной комиссии Национального собрания по внешним связям, в рамках которого была обсуждена также встреча посла России и Роберта Кочаряна, я говорил с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комиссии Рубен Рубинян, добавив, что министр сообщил ему, что на самом деле посол России по этому поводу в минувшую пятницу, 14 июня, был приглашен в МИД, где с послом состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении.

По словам Рубиняна, замминистра Григор Ованнисян не сказал об этом на заседании комиссии, поскольку на тот момент у него не было разрешения на публикацию информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 июня, на заседании постоянной комиссии Национального собрания по внешним связям депутат парламентской фракции «Просвещённая Армения» Арман Бабаджанян задал вопрос заместителю министра иностранных дел Армении Григору Ованнисяну: «Почему до сих пор посол России не был вызван в МИД для разъяснений по поводу встречи с Робертом Кочаряном?»

В ответ на вопрос, Григор Ованнисян отметил, что с дипломатической точки зрения никаких ошибок не было.

«Это не может стать предметом осуждения и специального обсуждения со стороны нашего ведомства», — сказал он.

По этому поводу председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связян Рубен Рубинян отметил, что для него вышеуказанная встреча вызывает недоумение и не приветствуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол России в Армении Сергей Копыркин на днях посетил второго президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в насильственном изменении конституционного строя, а дело находится в суде.

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 16 июня заявил, что не приветствует встречу посла России в Армении Сергея Копыркина со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.