Зарубежные пилотажные группы не выступят на форуме «Армия-2019»

Москва, , 18:11 — REGNUM В лётной программе международного форума «Армия-2019» не будет выступлений иностранных групп высшего пилотажа, сообщил 17 июня журналистам глава компании «Международные конгрессы и выставки» Евгений Андрианов.

По словам Андрианова, возглавляющего компанию, ответственную за организацию форума «Армия-2019», зарубежные группы высшего пилотажа отказались от участия в форуме.

«Иностранные пилотажные группы отказались от участия в летной программе «Армии-2019». Их приглашали, но никто не ответил согласием», — сказал Евгений Андрианов.

Стоит отметить, что год назад на форуме «Армия-2018» лётную программу осуществляли российская пилотажная группа «Стрижи» и группа высшего пилотажа «Первое августа», представлявшая ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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