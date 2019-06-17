Беглов предложил отказаться от политики в день «Алых парусов»

Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил заявителям двух массовых акций, назначенных на 23 июня, когда в городе проводится широкомасштабный праздник выпускников «Алые паруса», перенести свои акции на другие дни, чтобы не создавать излишних трудностей в обеспечении общественного порядка и не портить политикой атмосферу праздника.

Как сообщает издание Смольного «Петербургский дневник», 17 июня председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Ольга Аришина доложила Александру Беглову, что на воскресенье, 23 июня, организаторами заявлен митинг о прекращении уголовного преследования журналистов и против ограничения свободы слова, а также пикет по привлечению общественности к проблемам чистой окружающей среды. Оба мероприятия заявлены на площади Ленина, которая имеет статус гайд-парка.

Врио губернатора поручил пригласить заявителей этих акций в Смольный и предложить им другие даты для проведения мероприятий: либо до, либо после 23 июня.

«Обращаюсь ко всем политическим партиям и общественным организациям. Прошу еще раз внимательно пересмотреть свои заявления и свои желания о проведении каких-либо общественных мероприятий. У меня просьба очень простая — отнеситесь с уважением к нашим выпускникам. Потому что это большой праздник. Мы к нему готовились целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо, чтобы было безопасно, чтобы никакие другие мероприятия не омрачали им праздник. Я думаю, что в календаре много дней, много других чисел, когда можно провести абсолютно любые мероприятия. Мы с уважением относимся ко всем правам, но у меня просьба воздержаться от проведения мероприятий в этот день», — сказал Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник выпускников «Алые паруса» состоится в ночь с 23 на 24 июня 2019 года. В нем, как ожидается, примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 млн петербуржцев и гостей города.

Впервые «Алые паруса» увидели ленинградские школьники в 1968 году. В 1979 году праздник был закрыт и возобновился только в 2005 году. С тех пор он проводится ежегодно в конце июня.

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