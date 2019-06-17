Камеры Huawei будут распознавать лица в Таджикистане

Душанбе, , 18:10 — REGNUM В крупных городах Таджикистана будут установлены видеокамеры, оснащенные искусственным интеллектом. Такие камеры смогут проводить распознавание лиц. Об этом сообщает «Радио Озоди» со ссылкой на заместителя руководителя центра «Шахри бехатар» («Безопасный город») Фурката Шоимардонова.

По словам Шоимардонова, новые видеокамеры производства китайской компании «Huawei» будут установлены во всех крупных городах страны в местах большого скопления людей — в аэропортах, на вокзалах, в торговых центрах, на рынках. Однако ни сроков реализации этих планов, ни стоимости проекта озвучено не было.

Отмечается, что такая система безопасности может за секунды собирать и анализировать большое количество информации.

«Если камера установит, что гражданин внешне на 25 процентов похож на разыскиваемое лицо, информация сразу же поступит в наш центр», — утверждает представитель центра «Безопасный город».

Таким образом власти надеются предотвращать преступления и разыскивать пропавших людей.

Напомним, что система «Безопасный город» была запущена в Душанбе осенью 2013 года. Тогда в Душанбе было установлено 855 камер наблюдения. Проект обошелся в $22 млн — в основном это деньги Китая, который в рамках ШОС предоставил в качестве долгосрочного кредита $20,9 млн на реализацию проекта, остальные $1,1 млн легли на таджикскую сторону.