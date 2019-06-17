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Премьер Госсовета КНР встретился с председателем Генассамблеи ООН

Политика

Переговоры прошли в пекинской официальной резиденции Чжуннаньхай

Пекин, 17 июня 2019, 17:49 — REGNUM  В Пекине с визитом находится председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. В государственной резиденции Чжуннаньхай встречу с ней провел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает 17 июня Синьхуа.

Приветствуя гостью, глава китайского правительства отметил, что Китай, как один из учредителей ООН, принимает все меры в защиту международной системы, основанной на многосторонних подходах и свободе торговли и установленной Уставом ООН. На протяжении более 70 лет ООН сохраняет за собой важную роль в защите мира и содействии справедливому глобальному развитию. Ли Кэцян призвал все страны, являющиеся членами ООН, в нынешней сложной международной обстановке совместно находить ответы на угрозы и вызовы современности с помощью диалога и консультаций.

Приоритетом Китая является, по его словам, продолжительный мир и создание на этой основе сообщества единой судьбы человечества.

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес отметила благоприятные контакты Генеральной Ассамблеи под её председательством с Китаем. Она выразила намерение совместно со всеми странами защищать существующий миропорядок на благо народов всех стран.

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Организация Объединённых Наций
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