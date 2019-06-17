Участник пресс-конференции Путина идет в губернаторы Мурманской области

Мурманск, , 17:39 — REGNUM Список кандидатов в губернаторы Мурманской области пополнился именем Михаила Зуба, возглавляющего совет директоров Мурманского рыбокомбината. О том, что он подал документы на выдвижение, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Михаил Зуб получил широкую известность в 2017 году, когда проник на пресс-конференцию президента РФ под видом журналиста и смог задать свой вопрос главе государства. Владимир Путин, несмотря на признание Зуба о том, что он проник на мероприятие обманным путем, на вопрос о развитии рыбной отрасли ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, в списке претендентов на кресло губернатора Заполярья числятся: врио губернатора Андрей Чибис («Единая Россия»), Михаил Антропов (КПРФ), Виталий Измайлов («Гражданская платформа»), Геннадий Тупикин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), самовыдвиженец Николай Дмитренко и Василий Буров («Справедливая Россия»).

Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоятся в Единый день голосования 8 сентября.