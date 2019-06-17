В Нигерии террористы взорвали жителей деревни за пиво и футбол

Абуджа, , 17:37 — REGNUM Террористы «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили теракт в деревне Кондуге на северо-востоке Нигерии, 17 июня передает агентство Reuters.

По информации медиков, число жертв атаки, совершенной тремя смертниками, составляет 30 человек, ранены 42 человека.

По словам главы муниципалитета Буламы Калли, террористы атаковали площадку, где жители деревни собирались, чтобы смотреть футбольные матчи по телевизору и пить пиво.

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