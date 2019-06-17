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Скворцова рекомендовала тиражировать в России оренбургскую «Ромашку»

Политика

Во время визита в Оренбург министр здравоохранения положительно оценила технологию, которую местные медики называют «Ромашка»

Оренбург, 17 июня 2019, 18:00 — REGNUM  Оренбургский опыт, который внедрен в детской поликлинике №4 областного центра начнут внедрять по всему региону и за его пределами. Сегодня, 17 июня, во время визита в Оренбург министр здравоохранения Вероника Скворцова рекомендовала тиражировать на другие лечебные учреждения страны технологию, которую местные врачи назвали «Ромашка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Суть технологии «Ромашка» проста — все специалисты ведут прием в одном кабинете, и мать с малышом, придя на прием, не бегает по этажам в поисках врачей, а, сберегая силы и нервы, получает консультацию в одном месте. Врио главы Оренбургской области Денис Паслер принял решение о создании областного проектного офиса по внедрению испытанных в больнице методик по всему региону. Деятельность поликлиники №4 Детской городской клинической больницы признана образцово-показательной, особенно в использовании возможностей телемедицины. Поликлиника работает в круглосуточном режиме без выходных дней, а больница — это 14 отделений различного профиля в Оренбурге, селе Городище, поселке Бердянка и Орске.

Добавим, 17 июня в Оренбурге с рабочим визитом побывала глава Минздрава России Вероника Скворцова. Она отметила положительную динамику ситуации со здоровьем населения в Оренбургской области, развитие системы профилактики, а также позитивную динамику по снижению младенческой и сосудистой смертности. Врио губернатора Денис Паслер сделал акцент на внедрении бережливых технологий в поликлиниках. Он подчеркнул, что к 2024 году на новую модель должны перейти 108 поликлиник региона.

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Реформа системы здравоохранения
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