МИД Латвии заявил о невозможности сноса памятника Освободителям Риги

Рига, , 17:34 — REGNUM Так как монумент Освободителям Риги находится под защитой международного договора с Россией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений, его снос возможен лишь с разрешения российской стороны. Об этом в очередной раз сегодня, 17 июня, напомнил представитель внешнеполитического ведомства Латвии Янис Бекерис, сообщает новостной портал delfi.lv

Бекерис отметил, что в случае если парламент Латвии решит снести монумент без согласия России, это может привести к «крайне негативным последствиям». Он также подчеркнул, что на протяжении 25 лет латвийская позиция была неизменной: памятник защищает международный договор с Россией.

Согласно латвийскому законодательству, если в одобренном Сеймом международном договоре предусмотрены отличные условия от тех, что фигурируют в национальных законах Латвии, то применяются условия данного международного договора. Также Бекерис сделал ссылку на 27-ю статью Венской конвенции 1969 года, согласно которой «Участник не может ссылаться на требования национальных правовых норм, чтобы оправдать несоблюдение договора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года на портале общественных инициатив латышский активист Угис Полис разместил инициативу о сносе памятника. По мнению Полиса, памятник Освободителям — символ, который «напоминает латышскому народу о страданиях в годы советской оккупации — убийствах, насилии, геноциде латышского народа». Инициатива набрала необходимо количество подписей и была передана на рассмотрение в Сейм.

В апреле 2019 года специальная парламентская комиссия по этике одобрила инициативу. В июне 2019 года Сейм Латвии проголосовал «за» дальнейшее продвижение инициативы, передав ее на рассмотрение парламентской комиссии по иностранным делам и комиссии по образованию, культуре и науке.

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В свою очередь члены международной миротворческой группы Рижского комитета (ММГ РК) назвали решение Сейма провокационным и выступили с просьбой разместить на латвийской территории российских и натовских миротворцев для поддержания стабильности в обществе.

Напомним, что это не первая попытка в Латвии снести памятник. В сентябре 2016 года Сейм уже отклонял коллективную заявку на восстановление довоенной площади Победы на месте нынешнего парка Победы в Риге, что предусматривало снос памятника. Тогда в поддержку инициативы было собрано более 12 тыс. подписей.

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