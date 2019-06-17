Пока десант НАТО учился десантированию на Балтике, Балтфлот провел учения

Калининград, , 17:21 — REGNUM В Калининградской области силы Балтийского флота, в рамках плановых мероприятий, провели учения по отражению наступления условного противника с моря, сообщила сегодня, 17 июня, пресс-служба Западного военного округа.

«В ходе учения десантно-штурмовой батальон и приданные ему артиллерийские подразделения морской пехоты отработали действия сил в противодесантной обороне. На этапе боевой стрельбы удар с закрытых огневых позиций по десантоопасному направлению нанесли артиллерийские батареи самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», морские пехотинцы для пресечения атаки десантного отряда условного противника применили реактивные системы залпового огня «Град». Также огонь по плавучим мишеням, имитирующим средства высадки, велся из пушек боевых модулей бронетранспортеров БТР-82А, ручных и автоматических гранатометов, прибрежный участок был подвергнут миномётному обстрелу», — говорится в сообщении. Маневры осуществлялись при воздушной поддержки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и ударных вертолётов Ми-24.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эти дни в Прибалтике проходят учения НАТО Baltops, в которых задействованы порядка 50 боевых судов, в том числе испанский авианосец Juan Carlos I, и порядка 8 тыс. солдат из 18 стран НАТО и их союзников. 16 июня на побережье у литовской Клайпеды отрабатывалась высадка морского десанта.