Десантники НАТО «споткнулись» в Литве о Балтийское море

Вильнюс, , 17:09 — REGNUM В Литве проходит финальная стадия масштабных учений Baltops, на пике которых 15−16 июня десантники из нескольких стран НАТО отрабатывали высадку на побережье, неподалёку от литовской Клайпеды, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 июня.

По данным министерства обороны Литвы, главной ударной силой во время высадки десанта стали морские пехотинцы из США и Испании. Всего в учениях задействовали 50 военных судов, 40 боевых самолётов и вертолётов и 8 тыс. солдат из 18 стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Испании, Великобритании, Латвии, Польши, Голландии, Норвегии, Португалии, Франции, Румынии, Финляндии, Швеции, Турции, Германии, Литвы и США.

К берегам Паланги подошёл испанский авианосец Juan Carlos I. Испанские морпехи позже пожаловались литовским СМИ на неудобный и необычный для них берег Балтийского моря. «Здесь пляжи другие. Они мелководные, а дно неровное. В следующий раз нам может понадобиться больше солдат перебросить вертолётами», — цитирует литовский национальный вещатель LRT лейтенанта ВМФ Испании Анны Лациды.

В манёврах также участвует Второй флот ВМФ США, который в учениях Baltops возглавляет десантный корабль USS Fort Mchenry. Учения завершатся 21 июня.