Под крылом Минфина и с анклавом в Италии: Курганская область за неделю

Елена Миронова, , 11:43 — REGNUM

Курганская область входит в самый важный период 2019 года. Выдвижение кандидатов на пост губернатора региона и претендентов на мандаты в думу столицы Зауралья означает фактически объявление в области штормового политического предупреждения. Оправдаются ли ожидания электората, станет известно после единого дня голосования 8 сентября. А пока что зауральцам предстоит отделять в новостной ленте полезные зёрна от фейковых информационных плевел.

Впереди — «муниципальный фильтр»

Первым официальным кандидатом в губернаторы стал временно исполняющий обязанности главы региона Вадим Шумков. О своём намерении пойти на выборы самовыдвиженцем «от жителей Курганской области» он заявил в День России 12 июня. Его также поддерживает региональное отделение партии «Единая Россия» и областное отделение «Союза промышленников и предпринимателей России». На данный момент он предоставил в региональный избирком пакет документов. Далее ему необходимо собрать в свою поддержку 3 521 подпись от избирателей и 184 — от депутатов и глав муниципалитетов Курганской области.

«Это наиболее объединяющая сегодня позиция, когда в регионе очень много проблемных вопросов», — пояснил свое решение идти самовыдвиженцем Шумков.

Курганское отделение ЛДПР на губернаторские выборы выдвинуло кандидатуру депутата областной думы Юрия Ярушина. Об этом СМИ сообщил сам претендент.

Президиум центрального совета «Справедливой России» 15 июня утвердил в качестве кандидата в губернаторы Курганской области директора Института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяну Майбороду.

В апреле 2019 года зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал кандидата от КПРФ на выборах губернатора Курганской области. Им стал депутат гордумы Кургана, юрист Яков Сидоров.

Выдвиженцам от партий предстоит сдать пакеты документов в избирком Зауралья и затем пройти «муниципальный фильтр» — собрать до 5 июня в свою поддержку 184 подписи депутатов или глав поселений Курганской области.

В противниках — юристы и педагог

Каждый из оппонентов действующего врио губернатора — отнюдь не статист. В Зауралье весьма активная оппозиция, чей бронепоезд не стоит на запасном пути от выборов до выборов. Представители парламентских партий погружены в региональную повестку, с которой работают круглый год. Региональное отделение КПРФ делает ставку на вопросы добычи урана, отходов действующих предприятий, «мусорную» реформу, плачевное состояние здравоохранения. ЛДПР всегда делала акцент на вопросах опеки и попечительства, особенно в моменте предоставления жилья детям-сиротам. Их темы — произвол в системе УФСИН и заброшенные памятники. Представители курганской «Справедливой России» доки в коммунальных темах, а также темах плохих дорог и низких зарплат бюджетников. Единороссы, как и положено центристам, охватывают весь спектр проблем региона, однако ярче выглядят те, кто выводит людей на митинги. И это понятно: люди митингуют — рейтинги растут. Тем временем системный кризис приблизился к апогею, что признал в начале 2019 года врио губернатора Вадим Шумков, говоря о том, что социально-экономическая ситуация в Курганской области приближается к «точке невозврата».

Своё видение будущего Курганской области, то есть программы, представили на данный момент только два претендента на пост главы региона — Вадим Шумков и Яков Сидоров. Поэтому будет некорректным делать программный обзор. Что касается узнаваемости кандидатов, то выдвинулись на губернаторские выборы люди, хорошо известные в регионе.

Напомним, в конце мая эксперты фонда «Общественное мнение» заявили: если бы выборы состоялись сегодня, то Вадим Шумков мог бы победить с результатом 90%. При этом 72% опрошенных жителей Зауралья недовольны положением дел в регионе. Вероятную победу на губернаторских выборах 8 сентября 2019 года Вадиму Шумкову предрекают и эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

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У Вадима Шумкова, назначенного руководить Курганской областью президентом России Владимиром Путиным 2 октября 2019 года после отставки Алексея Кокорина, было достаточно времени на раскачку. Он уже проявил себя как антикризисный менеджер и жёсткий руководитель. За его плечами Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Опыт работы конкурсным и внешним управляющим ряда компаний Югры и Тюменской области. В апреле 2004 года, при губернаторе Сергее Собянине, а ныне мэре Москвы, перешёл на работу в администрацию Тюменской области, где занимал должность заместителя директора департамента стратегического развития, начальника управления стратегического развития региона.

В 2006—2012 годах, при губернаторе Владимире Якушеве, который ныне является главой Минстроя РФ, был директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. С октября 2015 года по октябрь 2018 года занимал пост заместителя губернатора Тюменской области. Координировал развитие промышленности, реализацию инвестиционных проектов, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие туризма.

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Соперники у фаворита предвыборной гонки серьёзные. Депутат гордумы Кургана, адвокат Яков Сидоров набрал немало очков в 2018 году, активно протестуя против строительства единственного на всю область мусорного полигона и кривокосой территориальной схемы по обращению с отходами, которая, кстати, недавно была пересмотрена. Но Сидоров традиционно против и новой редакции. В его биографии — годы работы в следственных органах, вплоть до следователя по особо важным делам Управления налоговой полиции по Курганской области.

Депутат думы Курганской области, педагог по образованию Юрий Ярушин с 2002 года участвует в выборах. Является помощником депутата Госдумы РФ Виталия Пашина (ЛДПР). У Ярушина есть опыт муниципальной работы — с 2002 по 2004 год он был главой администрации Старопросветского сельсовета Кетовского района. С 2013 по 2017 год занимал руководящие посты в транспортных предприятиях. Как заместитель председателя думского комитета по социальной политике он активно занимается проблемами расселения жильцов из аварийных и ветхих домов. Его депутатские будни — постоянные встречи с жителями развалюх. Когда в начале января 2019 года в Курганской области был зафиксирован очередной виток роста цен на автомобильное топливо, Ярушин ярко проявил себя, участвуя в организации пикетов.

Менее заметна в политической жизни региона директор института экономики и права КГУ, известный в Кургане адвокат Татьяна Майборода. «Статистом она точно не будет», — говорится в сообщении «Области 45». Вероятно, в её рукаве есть некие козыри, которые она преждевременно не выкладывает. Запоминается ведь последнее слово, как говаривал Штирлиц.

Преодолеть экономическую пропасть

Зауралье на высшем правительственном уровне официально признано депрессивным регионом. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на минувшей неделе закрепил за членами правительства кураторство над 10 субъектами Российской федерации со слабой экономикой. В их число вошла и Курганская область, которую взял под своё крыло первый заместитель председателя правительства России, глава Минфина Антон Силуанов. Причём врио губернатора региона Вадим Шумков сам обратился в правительство с просьбой подключить «тяжёлую артиллерию» в борьбе с экономическим кризисом в Курганской области.

«С учётом сложного финансово-экономического положения Курганской области Вадим Шумков обратился с просьбой стать куратором напрямую к Антону Германовичу Силуанову. На днях из распределения кураторства стало известно, что эта просьба была одобрена. Ранее работа с Министерством финансов уже велась, врио губернатора встречался с Антоном Силуановым. Обсуждался комплекс мер по социально-экономическому развитию региона», — сообщил СМИ пресс-секретарь главы Зауралья Павел Поперешниченко.

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Как ранее заявлял сам Шумков в своих «мартовских тезисах», Курганская область имеет слабо дифференцированную структуру экономики, 31% которой занимает промышленность и 13% — сельское хозяйство. В отличие от других регионов Уральского федерального округа, здесь отсутствуют собственные топливно-энергетические ресурсы. Валовый региональный продукт на душу населения в два раза ниже, чем в среднем по России, и в 3,5 раза ниже, чем по Уральскому федеральному округу.

В 2018 году из 40 миллиардов рублей доходов Курганской области собственные составили всего 19 млрд, 49% бюджета региона формируется из дотаций. При этом затяжной госдолг составляет 16,5 млрд рублей, большая часть которого, 11 млрд рублей, — это коммерческие кредиты под высокий процент. По состоянию на 1 января 2019 года долговая нагрузка Курганской области составляла 88% от собственных доходов, по рыночным заимствованиям — 60%. Бюджетная обеспеченность на душу населения в Курганской области по собственным доходам почти в четыре раза меньше, чем в соседней Тюменской области.

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К сожалению, многие до сих пор выдают клише о Курганской области как аграрной, видя драйвер экономики региона в сельском хозяйстве и в синергии природных и медицинских ресурсов. При том, что Курганская область всё-таки зона рискованного земледелия и медицинский кластер создан давно.

Вот и директор Института экономики Уральского отделения РАН Юлия Лаврикова отметила, что у Зауралья «изначально низкий экономический потенциал», но вместе с тем огромное конкурентное преимущество региона — развитый агропромышленный комплекс.

«Можно было бы скооперироваться с той же Свердловской областью по организацию активов по хранению зерна», — считает учёный.

У региона есть неплохие медицинские активы — Илизаровский центр, санатории на минеральных источниках, которые «можно было бы продвигать на территорию других регионов, чтобы привлекать население для пользования услугами».

Наконец, регион может развить трансграничное взаимодействие с Казахстаном, чему благоволит географическое положение Зауралья.

Где-то это это уже звучало. Точно! В речах прежнего главы Зауралья Алексея Кокорина года четыре тому назад. Тогда как наука должна говорить о реальных перспективах, а не повторять речи руководителей, покинувших политический ландшафт.

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Промышленникам Курганской области не до поисков экономической идентичности. Они поддержали кандидатуру Вадима Шумкова на пост губернатора региона с главным наказом: ускорить принятие решения по приведению энерготарифов для бизнеса в Курганской области к средним по Уральскому федеральному округу.

«Это позволит значительно разгрузить себестоимость и поднять конкурентоспособность по ценовым параметрам действующих бизнес-структур региона. Кроме того, это позволит снизить издержки бюджетных организаций на потребляемую электроэнергию. А это, в свою очередь, — экономия бюджетных средств региона», — прозвучал из уст председателя областного отделения Союза промышленников и предпринимателей России Сергея Муратова наказ кандидату в губернаторы Шумкову от курганских производственников.

Отметим, что на данный момент в регионе установлен льготный тариф на электроэнергию пока лишь для вновь создаваемых предприятий.

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Безусловно, преодолеть экономическую пропасть между Курганской областью и другими регионами Уральского федерального округа в два прыжка нереально. Но бюджет за первый квартал 2019 года в Курганской области всё-таки исполнен с профицитом в 57,5 млн рублей.

По информации директора департамента экономического развития Курганской области Светланы Афанасьевой, Курганская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за последние два года поднялась с 82-го на 58-е место. По её словам, на 9 баллов вырос «Интегральный рейтинг» Зауралья, связанный с работой по сопровождению инвесторов, качеству инвестпортала и совершенствованию инвестиционного законодательства.

«Но у нас куда более амбициозные планы», — заявила Светлана Афанасьева.

Есть успехи на территориях опережающего развития в Варгашах, Далматово и Катайске. На сегодняшний день в реестре инвестпроектов уже более 50 проектов. Каждый с инвестициями от 100 миллионов рублей.

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Также, по словам Светланы Афанасьевой, пользуется большим спросом подключение к электроснабжению по льготному тарифу, которое предоставляется вновь созданным промышленным площадкам и производствам с начала 2019 года.

«Возвращать здоровые традиции»

Важной проблемой для Курганской области является потеря у местных бизнесменов интереса к развитию родного региона, заявил на общем годовом собрании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов.

Не все бизнесмены Зауралья сводят концы с концами. Однако на заработанные в Курганской области деньги они создают бизнес и покупают недвижимость за рубежом: в Объединённых Арабских Эмиратах, Испании, на Кипре, в Черногории.

«А в Италии, на Гарде, вообще целый курганский анклав появился», — отметил Сергей Муратов.

Главный промышленник Зауралья призвал земляков-предпринимателей направить все силы именно на развитие родного региона. Строить ещё более красивые, чем за границей, дома, только в Курганской области. Покупать «Бентли», «Феррари», «Ламборгини», но ездить на них по курганским дорогам. Может, тогда и в регионе и дома будут шикарные, и дороги хорошие и ровные, считает Сергей Муратов.

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В унисон ему вторит и Вадим Шумков, который привёл пример настоящего патриота родной Курганской земли — купца Александра Балакшина.

«Страны — лидеры молочной индустрии и экспорта были побеждены сибирскими, курганскими маслодельными артелями и предприятиями. Александр Балакшин, по сути, превратил кустарное производство масла в мощнейшую, мирового уровня, индустрию, дающую огромную экспортную выручку предприятиям, кооперативам, доход государству и населению. Наш великий земляк. Созидатель и предприниматель с большой буквы. Надо возвращать здоровые традиции», — отметил Вадим Шумков.

От старых привычек — к новым горизонтам

Воспитание чувства хозяина родной земли — одна из идеологем Вадима Шумкова. До недавнего времени «наше — значит ничьё» порождало чувство тотального недоверия к власти среди курганцев. С 1 июля 2019 года в Кургане аренда земельных участков в рекреационных зонах с 0,5% от кадастровой стоимости повышена до 15%. То есть в 30 раз. Данные поправки депутаты местного парламента внесли для участков, предоставленных в аренду без торгов в целях стимулирования вовлечения в оборот арендованных земельных участков, деятельность на которых не осуществляется.

В случае, когда земельный участок не используется в соответствии с видом разрешенного использования или не эксплуатируется вообще, годовой размер арендной платы будет рассчитывать с применением повышающего коэффициента 2, то есть в двойном размере.

Поправки стали вынужденными. В феврале 2019 года курганские общественники забили тревогу, подсчитав, что казна Кургана теряет миллионы рублей на дешёвой аренде муниципальной земли. И обратили внимание надзорных органов на странные преференции для арендатора городского сада и участка Рябковского лесопарка в районе Голубых озёр. Были вопросы и по другим арендаторам, и их накопилось довольно много. Ответы на них ищутся сейчас в кабинетах силовиков. А глава города Кургана Сергей Руденко спешно покинул должность 4 марта 2019 года по собственному желанию.

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Кроме того, Шумков призывает уйти от традиции работать «обещаниями» и «новыми обещаниями закрывать предыдущие обещания». Отныне все инвестиционные проекты, проекты по строительству, ремонту и реконструкции социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству, а также все средства из всех источников, для каждой территории будут структурированы в пятилетних планах развития территории для каждого муниципалитета Зауралья. База этих планов — средства национальных проектов, региональных и федеральных программ, отметил Шумков.

«Этот инструмент удобен для развития экономики, поскольку даёт понимание инвесторам, бизнесу, где и когда появятся те или иные объекты инфраструктуры. Это же даёт полную и честную информацию населению, которое из этих планов будет видеть, как будет развиваться территория, а в определенной мере через «Инициативный бюджет» ещё и влиять на это. И спрашивать с местной власти за адекватность ее работы, не позволяя уходить в демагогию и популизм», — пояснил на своей странице в социальной сети глава Курганской области.

Значимым событием для региона стал визит 14 июня руководителя образовательного центра «Сириус» в Сочи Елены Шмелевой, в ходе которого было принято решение о создании в Зауралье образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие». В «Сириусе» уже 112 курганских ребят прошли программы обучения. Центр «Созвездие» будет работать на базе Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей по модели сочинского центра. В 2019 году в Кургане создадут детский технопарк «Кванториум». Определена площадка под молодёжный коворкинг-центр.

«Пора перестать просто говорить про будущее наших детей. Надо создавать его конкретными делами. Уверен, от этого намного больше пользы», — написал Вадим Шумков в своем блоге в социальной сети.

И напоследок немного о громком, попавшем в федеральную информационную повестку. По сообщению избиркома, агитационная кампания начнётся 10 августа 2019 года. Но уже политтехнологи подбрасывают пищу для всенародного обсуждения, будоража массовое сознание.

О фейковой шелухе

Шадринский районный суд Курганской области на днях отказался удовлетворить иск местных экоактивистов-коммунистов к предприятию «Технокерамика», которое якобы смертельно отравляет окружающую среду.

«Заявляя, что завод якобы неправомерно строит новую печь обжига, истцы требовали запретить несуществующее строительство. В судебном заседании выяснилось, что они имели в виду обжиговую печь № 2, которая на самом деле была установлена еще в 1992 году. Это подтвердили не только документы, но и свидетельские показания третьих лиц — представителей Ростехнадзора», — сообщает пресс-служба шадринской «Технокерамики».

В ходе судебного заседания истцами также не было доказано осуществление «Технокерамикой» деятельности, которая создает опасность причинения вреда окружающим лицам. Но это ещё не финал, обещают экоактивисты — будут апелляции. И нет сомнений — с громким освещением в ангажированной ими прессе.

Информацию РБК о том, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков якобы обратился в администрацию президента с инициативой объединить Зауралье с Тюменской областью, обсуждают до сих пор. Материал был опубликован 10 июня, вскоре пресс-службой главы региона было заявлено опровержение. Однако всю неделю политологи рассуждали, кому нужен был этот вброс. Все сходятся к одному: в регионе нет вероятности протестного взрыва, но нервы до выборов фавориту Шумкову и его команде изрядно пощекочут.

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К примеру, раздута, в том числе и федеральными СМИ, «сенсация», мол, в селе Глядянское Курганской области умер учитель физкультуры от передозировки наркотиков.

«Стаж употребления наркотиков у него был более десяти лет. При этом он занимал должность учителя физкультуры всё это время», — сообщает автор письма, полученного Ura.ru.

В областном департаменте образования напрочь отрицают подобное, ведь педагоги ежегодно проходят медкомиссию. Но про курганского учителя-наркомана протрубили даже на центральных телеканалах.

Фейковая шелуха давно стала предвыборным атрибутом. Остаётся надеяться, что таланты от политконсалтинга не обрушат весь свой «ящик Пандоры» на Курганскую область, в которой и без них хватает проблем.