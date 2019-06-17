БелАЭС в Литве названа крупнейшей неудачей за президентство Грибаускайте

Вильнюс, , 17:07 — REGNUM По мнению литовских политических обозревателей, самым большим провалом завершающей свой срок полномочий президента Литвы Дали Грибаускайте следует считать строительство в 50 километрах от Вильнюса Белорусской АЭС. Об этом литовские политологи и иные эксперты заявили в итоговой новостной еженедельной передаче Savaitė на национальном ТВ LRT 16 июня.

В сюжете итоговой программы напоминается, что Белоруссия объявила о своём намерении построить АЭС ещё в 2008 году, а уже в 2009 году было объявлено, что местом строительства станет площадка в Островецком районе Гродненской области. При этом, напоминает LRT, президент Литвы в начале своего первого срока полномочий дважды встречалась с Александром Лукашенко — во время его официального визита в Вильнюс, и в Минске.

Грибаускайте ранее уверяла, что пыталась обсуждать этот вопрос, но президент Белоруссии якобы парировал темой Игналинской АЭС в Литве, которая сама находится рядом с границей Белоруссии и которая, хотя сегодня и остановлена, по-прежнему объект повышенного риска — ведутся проекты по консервации ядерных отходов и строительство могильников.

Впрочем, литовские эксперты не уверены, что уходящая президент прилагала все усилия, чтобы Белоруссия выбрала для площадки строительства иную территорию.

«Они построили. Нет механизма ООН, который заставит прекратить строительство», — говорил в сюжете литовский эксперт в энергетике Ромас Швядас.

При этом он уверен, что электроэнергия с БелАЭС непременно будет попадать в Литву через ряд посредников, а все законы, принятые в стране о запрете закупки электричества со станции, лишь для сохранения лица.

«Если, скажем, Литва оборвёт связи с Белоруссией, то Белоруссии можно обойти через Латвию», — пояснил эксперт.

В свою очередь также эксперт в области энергетики Видмантас Янкаускас не исключает, что действия Литвы по предотвращению попадания электроэнергии на свой рынок могут рассмотреть и во Всемирной торговой организации.

«Эксперты, с которыми мы разговаривали, в один голос утверждают, что так называемая борьба против строительства АЭС в Островце проиграна», — завершает свой материал LRT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве в последние годы сформировался консенсус о том, что БелАЭС — опасная станция, а её тему в ином ключе даже не стоит обсуждать. Однако в начале 2019 года премьер Саулюс Сквернялис объявил, что предлагает Белоруссии переоборудовать станцию в газовую. Предложение вызвало иронические отклики и в самой Литве, однако оно послужило начавшейся дискуссии о том, что БелАЭС — это уже состоявшийся факт, а Литве необходимо добиваться совместного с Белоруссией мониторинга территории у АЭС. Часть критиков таких предложений стремятся вернуть консенсус в старое русло, что БелАЭС — опасная станция и никаких обсуждений быть попросту не может.