Впервые за 14 лет: Си Цзиньпин отправляется Северную Корею

Пекин, , 16:42 — REGNUM Глава КНР Си Цзиньпин на текущей неделе совершит государственный визит в Северную Корею, 17 июня передает агентство Associated Press.

По сообщению государственных СМИ Китая, визит продлится два дня, 20 и 21 июня. Си Цзиньпин проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Визит Си Цзиньпина приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и КНДР. Последний раз Северную Корею посещал глава Китая 14 лет назад.

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