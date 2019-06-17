Крымских «единороссов» раскритиковали за лукавство

Симферополь, , 16:33 — REGNUM Крымчанам не нравится, что местные власти накануне выборов в парламент республики в агитационных материалах приписывают себе достижения президента. Об этом в Facebook 14 июня сообщил крымский общественник Леонид Карпов.

«Какие достижения приписывают себе местные депутаты: Крымский мост, который построил президент Путин. Энергомост, который построил президент Путин. ТЭС, которые построил президент Путин. Аэропорт, который построил инвестор. Трасса «Таврида», которую строит президент Путин», — отметил Карпов.

Он обратился с просьбой к республиканским властям напомнить о том, что за минувшие пять лет они сделали на полуострове.

«Зачем и кто придумал приписывать чужие заслуги крымской партии? Все, что висит на билбордах, сделал Владимир Путин. Покажите, что сделали крымские власти за эти пять лет. Ведь сделали же многое. Расскажите, напишите! Проделана колоссальная работа. Надо об этом писать, а не о том, что сделал президент», — подчеркнул Карпов.

Крымчане напомнили в соцсетях о том, что пока строился Крымский мост, местные власти так и не смогли достроить надземные пешеходные переходы над Евпаторийским шоссе и над дорогой в Николаевку.

«Но самые крутые достижения это — многоэтажки в Гагаринском парке, в сквере Мира, в университетском сквере», — пишет жительница Симферополя Татьяна.

Выборы депутатов Госсовета Крыма намечены на 8 сентября 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, в рамках восьмой конференции крымского регионального отделения партии «Единая Россия» 14 июня были выдвинуты кандидаты в депутаты парламента республики. Первую десятку регионального списка в Государственный Совет РК возглавил глава республики Сергей Аксёнов, второе место в списке занял председатель Госсовета РК, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Константинов, третий член Совета Федерации РФ Сергей Цеков. Всего в партийном списке 75 кандидатур.

«Это — золотой фонд республиканской власти политической партии «Единая Россия» — правящей партии Республики Крым! Ни у кого, ни у одной политической силы ничего подобного и близко нет! В таких условиях нас не устроит никакой другой исход предвыборной борьбы, кроме полной и безоговорочной победы!», — написал на своей странице в Facebook секретарь регионального отделения «ЕР» Владимир Константинов.

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