Президент Казахстана назначил глав 12 регионов республики

Нур-Султан, , 16:58 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил акимов (мэров) Алма-Аты, Чимкента и 12 регионов республики, сообщили 17 июня в пресс-службе главы государства.

После инаугурации президента Казахстана, которая состоялась 12 июня 2019 года, все акимы городов республиканского значения и областей стали исполняющими обязанности. Большинство глав регионов сохранили свои должности.

Мэры Алма-Аты и Чимкента Бауыржан Байбек и Габидулла Абдрахимов сохранили свои посты. Главой Акмолинской области Казахстана назначен Ермек Маржикпаев, Актюбинской области — Ондасын Уразалин, Алма-Атинской области — Амандык Баталов, Атырауской области — Нурлан Ногаев, Джамбульской области — Аскар Мырзахметов, Карагандинской области — Ерлан Кошанов, Кустанайской области — Архимед Мухамбетов, Кызыл-Ординской области — Крымбек Кушербаев, Павлодарской области — Булат Бакауов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Туркестанской области — Умирзак Шукеев, Восточно-Казахстанской области — Даниал Ахметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом Нур-Султана Алтая Кульгинова. Бывший глава города Бахыт Султанов назначен министром торговли и интеграции.

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