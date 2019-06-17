В Госдуме обещают ответ на размещение сил США в Польше

Москва, , 16:21 — REGNUM Размещение дополнительных сил НАТО в Польше не останется без ответа России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Размещение дополнительного американского контингента в Польше, безусловно, не останется без ответа. Российские военные специалисты проанализируют все риски, оценят возможные последствия и выработают адекватные меры реагирования», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что США активно эксплуатируют миф о «российской угрозе» как предлог для продвижения своего вооружения к российским границам.

Вашингтон играет в опасные игры, планомерно осуществляя свою военную экспансию на территорию Восточной Европы, констатировал парламентарий.

Однако, рассуждает депутат, такая тактика с подачи американской администрации ведет лишь к созданию напряженности и разжиганию конфронтации на европейском континенте.

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