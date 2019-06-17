Понедельник, 17 Июня 2019 года
16:47:41 МСК

В Госдуме обещают ответ на размещение сил США в Польше

Политика

Рост напряженности

Москва, 17 июня 2019, 16:21 — REGNUM  Размещение дополнительных сил НАТО в Польше не останется без ответа России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Размещение дополнительного американского контингента в Польше, безусловно, не останется без ответа. Российские военные специалисты проанализируют все риски, оценят возможные последствия и выработают адекватные меры реагирования», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что США активно эксплуатируют миф о «российской угрозе» как предлог для продвижения своего вооружения к российским границам.

Вашингтон играет в опасные игры, планомерно осуществляя свою военную экспансию на территорию Восточной Европы, констатировал парламентарий.

Однако, рассуждает депутат, такая тактика с подачи американской администрации ведет лишь к созданию напряженности и разжиганию конфронтации на европейском континенте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде предостерегли Польшу от усиления восточной границы войсками НАТО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Размещение войск НАТО в Восточной Европе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить