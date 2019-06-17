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Европейский совет принял стратегию по взаимодействию с Туркестаном

Политика

Одной из основных задач стратегии является продвижение экономических реформ в Туркестане

Брюссель, 17 июня 2019, 16:11 — REGNUM  Европейский совет принял новую стратегию по взаимодействию Евросоюза со странами Туркестана, сообщили 17 июня в Европейской службе внешних связей.

Новая стратегия Евросоюза призвана обновить прежний документ, принятый в 2007 году. Стратегия учитывает политические изменения в Туркестане, произошедшие за последние 12 лет.

В Европейском совете пояснили, что документ принят для помощи странам Туркестана в проведении реформ. Одной из основных задач стратегии является продвижение экономических реформ. Кроме того, страны Евросоюза планируют поделиться опытом в вопросе региональной интеграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая глава Европейского совета Дональд Туск встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым для обсуждения новой стратегии по взаимодействию Евросоюза со странами Туркестана.

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