В Киеве нет другого здания для президента — экс-глава охраны Порошенко

Киев, , 16:07 — REGNUM Новое здание администрации президента Украины, которое бы соответствовало всем нормам безопасности, придётся строить два-три года, заявил экс-начальник Государственной службы охраны Украины Валерий Гелетей 17 июня в эфире телеканала 112.ua.

Он раскритиковал идею президента Украины Владимира Зеленского перенести администрацию президента со здания на улице Банковой.

«Этот процесс будет очень небыстрым, потому что, учитывая украинское законодательство и прохождение государственных средств, это определённое время и определённые правила. Я думаю, чтобы построить здание по всем нормам, в том числе по мерам безопасности, нужно минимум 2−3 года», — рассказал Гелетей.

По его мнению, на данный момент в Киеве нет подходящего здания, куда могла бы переехать администрация президента Украины.

«На сегодняшний день более защищённого здания, чем администрация президента, в Украине нет. Это не только то, что мы видим снаружи, это и подземные коммуникации, и связь с кабинетом министров, Верховной радой», — рассказал экс-глава охраны президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава аппарата президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского намерена перенести аппарат президента Украины в другое место, а нынешнее здание превратить в музей украинской государственности.

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