Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Ситуация с «Областной газетой» вскоре разрешится — свердловские власти

Политика

Всё станет ясно через месяц-два

Екатеринбург, 17 июня 2019, 16:04 — REGNUM  Власти Среднего Урала дождутся решения суда, чтобы поставить точку в ситуации с «Областной газетой». Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник резко негативно охарактеризовал ситуацию.

«Такие взаимоотношения недопустимы», — сказал Бидонько и добавил, что это ударяет по имиджу Свердловской области.

Власти предпримут кадровые решения только после решения судов, которые будут вынесены в июле или уже в начале августа.

Ранее представители силовых структур провели обыск в офисе «Областной газеты». Добавим, учредителями издания являются губернатор Свердловской области и региональное Заксобрание. Ранее в СМИ широко разошлась информация о том, что у представителей учредителей есть вопросы нынешнему главному редактору газеты Дмитрию Полянину.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападение на свердловского журналиста: СКР просит помощи граждан

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