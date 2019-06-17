Пристальное внимание: о выдаче паспортов в Крыму гражданам Украины

Москва, , 15:47 — REGNUM Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ. Таких заявлений пока более 120, так что не стоит это рассматривать как массовое явление, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«С другой стороны, тех, кто отказался в свое время в Крыму получать российское гражданство, тоже было немного. Многие пошли тогда на сохранение украинских паспортов под влиянием пропаганды, мнения друзей, коллег и знакомых. Кто-то на тот момент реально работал на материковой части Украины, а то и вовсе был на заработках за рубежом. Для кого-то превалирующими были интересы бизнеса и карьеры на Украине.

Многие из этих обстоятельств за пять лет могли измениться, поэтому не удивительно, что эти люди сейчас хотят получить российское гражданство, особенно с учётом развития инфраструктуры Республики Крым и упадка в украинской экономике.

Впрочем, нельзя исключать и того, что среди этих желающих получить российский паспорт есть завербованные СБУ люди, которые пытаются таким образом легализоваться в России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские граждане, родившиеся в Крыму и Севастополе и покинувшие полуостров до марта 2014 года, обращаются за получением российского гражданства. На сегодняшний день подано 125 соответствующих заявлений.

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