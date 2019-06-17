В Госдуме рассказали об особенностях внедрения однократных e-виз в России

Москва, , 15:39 — REGNUM Проект по единой электронной однократной визе может работать в рамках системы миграционного учета на базе единой информационной IT-платформы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Наш комитет Госдумы в течение последних двух лет добивался увеличения бюджетного финансирования информационной системы миграционного учета, осуществляющей учет въезжающих в Россию иностранных граждан, включая и процедуру дактислокопирования. Министерство внутренних дел РФ завершает формирование данной системы. Считаем, что возможности именно этой системы могут быть использованы для решения поставленных президентом задач», — заявил Гаврилов.

По мнению парламентария, эта единая информационная IT-платформа обеспечит возможность ее использования всеми участниками процесса, в том числе правоохранительными органами.

«Проработки требуют вопросы, связанные с контролем за пребыванием на территории нашей страны туриста с электронной визой, поскольку при снятии барьеров для иностранец нельзя забывать о национальной безопасности», — отметил Гаврилов.

Президент РФ поручил внедрить с 1 января 2021 года единую электронную однократную визу для краткосрочных въездов иностранцев на территорию России.

Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе 2017 года и опыт ее функционирования будет использован, заверил Гаврилов.

Сейчас по электронной визе можно приехать в три дальневосточных региона. В Приморском крае работают воздушный пункт пропуска «Владивосток (Кневичи)», морские пункты пропуска «Владивосток», «Посьет» и «Зарубино», железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий рог». Также по упрощенному порядку через морские пункты пропуска можно въехать на Сахалин и Камчатку.

Электронные визы заработают в Калининградской области с июля 2019 года.