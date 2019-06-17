«Утка» запущена британскими пиарщиками: о встрече Мэй и Путина

Москва, , 15:36 — REGNUM На то, что встреча президента России Владимира Путина с главой британского правительства Терезой Мэй на саммите «Большой двадцатки» в Осаке состоится, шансов немного, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По его мнению, даже если бы Мэй не была «хромой уткой», готовящейся освободить кресло премьера, и был бы хоть какой-то смысл договариваться с ней о чём-то, речь о таких переговорах могла бы идти только после дезавуирования ей ряда резких и недоказанных обвинений в адрес России.

«Но, судя по всему, ничего подобного услышать не удастся. Не исключено, информация о возможной встрече Мэй с Путиным запущена британскими пиарщиками для того, чтобы придать хоть какое-то значение присутствию Ангелы Меркель на саммите большой двадцатки», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, британская газета The Guardian писала, что Москва и Лондон рассматривают возможность встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите лидеров G20 в Японии.

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