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Израиль призывает усилить санкции в отношении Ирана

Политика

Израиль призывает усилить санкции в отношении Ирана, если он проведет новые сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года

Иерусалим, 17 июня 2019, 16:10 — REGNUM  Мировые державы должны без промедления усилить санкции против Ирана, если Тегеран нарушит основные положения соглашения (в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг низкообогащенного урана, а также не производить высокообогащенный уран), установленные ядерной сделкой 2015 года. Об этом, как предает агентство Reuters, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если Иран выполнит свои угрозы, международное сообщество должно будет немедленно ввести в действие заранее установленный механизм санкций», — сказал Нетаньяху.

Заявление Нетаньяху последовало после сообщения иранских официальных лиц о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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Израиль и Иран
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