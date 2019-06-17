Израиль призывает усилить санкции в отношении Ирана

Иерусалим, , 16:10 — REGNUM Мировые державы должны без промедления усилить санкции против Ирана, если Тегеран нарушит основные положения соглашения (в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг низкообогащенного урана, а также не производить высокообогащенный уран), установленные ядерной сделкой 2015 года. Об этом, как предает агентство Reuters, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если Иран выполнит свои угрозы, международное сообщество должно будет немедленно ввести в действие заранее установленный механизм санкций», — сказал Нетаньяху.

Заявление Нетаньяху последовало после сообщения иранских официальных лиц о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.