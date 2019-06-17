Спикер парламента Дагестана осудил действия Чечни в ходе спора о границе

Махачкала, , 15:40 — REGNUM Властям Чечни не следовало «подтягивать» в Дагестан вооружённых силовиков в связи с земельным инцидентом, произошедшим на окраине города Кизляра. Демонстрация силы лишь обостряет отношение между двумя республиками. Такое мнение на проходящей сегодня, 17 июня, сессии Народного собрания Дагестана высказал председатель парламента республики Хизри Шихсаидов.

Напомним, 10 июня у въезда в дагестанский Кизляр появился чеченский дорожный указатель с надписью «Шелковский район». Жители города, а также Кизлярского района, которые считали эту территорию своей, были крайне возмущены установкой знака. Ближайшей ночью группа молодых людей снесла указатель, а зафиксировавшие процесс видеоролики попали в социальные сети. На следующий день к месту инцидента с многочисленной армией военных прибыл председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«Мы [дагестанцы и чеченцы] жили и будем жить в мире», — цитирует Шихсаидова «Черновик». — Единственное, что нам не нравится в этой ситуации, если даже этот кусок земли принадлежит Чеченской Республике, а он на самом деле принадлежит ей, не стоило туда подтягивать вооружённых людей и демонстрировать силу. Такие действия только обостряют отношения, они не улучшают отношения».

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Спикер парламента призвал жителей обеих республик не поддаваться на провокации. По его словам, испортить отношения можно за час, в то время как восстанавливать их потом придётся годами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня после сноса чеченского указателя на месте инцидента собралось большое количество людей: местные жители, официальные лица и представители силовых структур обеих регионов. Дагестанцам попытались объяснить, что данная территория (по слова историка Зураба Гаджиева, речь идёт примерно о 2,5 тыс. кв. м) действительно по закону принадлежит чеченской стороне. Разрушенный указатель был восстановлен в тот же день, а напротив него, на противоположной стороне дороги, появились и дагестанские знаки.

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