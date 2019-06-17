В Елисейском дворце продлили полномочия начальнику штаба Макрона

Париж, , 15:35 — REGNUM Адмиралу Бернарду Рогелю, который занимает пост начальника штаба президента Франции Эммануэля Макрона, продлили полномочия сроком на один год, сообщили в Елисейском дворце.

Известный своей откровенностью и чувством юмора, 63-летний бывший начальник штаба ВМФ Франции Бернард Рогель занимает пост начальника штаба президента с июля 2016 года, еще при бывшем главе государства Франсуа Олланде.

Напомним, начальник штаба президента, который также является главнокомандующим вооруженными силами, консультирует главу государства и оказывает ему помощь в проведении оборонной политики, включая внешние операции.

Как известно, этот пост был введен во Франции военным и государственным деятелем, первым президентом Пятой республики Шарль де Голлем (1959—1969).