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Руководство одной из иракских партий заявило о переходе в оппозицию

Политика

Руководство иракской партии «Хикма» неудовлетворено работой правительства

Багдад, 17 июня 2019, 15:45 — REGNUM  Руководство иракской партии «Хикма» приняло решение о переходе в оппозицию, об этом 17 июня сообщает Kurdistan.ru.

Лидер партии Омар аль-Хаким, выступив на пресс-конференции по итогам партийной конференции, подчеркнул, что данный шаг был единодушно встречен всеми ее членами.

Причиной подобного решения, отмечается в заявлении политической силы, стала неудовлетворительная роль правительства страны, что и повлияло на решение о присоединении к оппозиции.

Напомним, правительство Ирака до сих пор не сформировано, несмотря на то, что парламентские выборы прошли еще в мае 2018 года. Причиной тому стала борьба за ряд портфелей в кабинете.

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Внутренняя политика Ирака
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