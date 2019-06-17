В Совфеде предостерегли Польшу от усиления восточной границы войсками НАТО

Москва, , 15:27 — REGNUM В Совфеде предостерегли власти Польши от усиления НАТО и расположения войск в шести точках страны у восточной границы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что важно усилить восточный фланг НАТО, а следовательно, и восточный фланг Польши, чтобы «отпугивать возможного агрессора». В рамках этого усиления предполагается размещение войск США в шести точках, преимущественно у восточной границы Польши.

«Такое впечатление, что подобные действия власти Польши совершают под каким-то гипнозом. Ведь вся история Польши, страны, пожалуй, больше всех пострадавшей от многочисленных войн, чудом сохранившейся после них, в буквальном смысле вопиет против дополнительного размещения на ее территории войск США», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Даже в театре ружье, висящее на стене, в конце пьесы, как правило, стреляет, указал сенатор.

«А сколько американских «ружей» уже развесило и еще собирается развесить в своем доме нынешнее польское руководство?! Игнорирование уроков истории еще никому не приносило добра», — сказал Клинцевич.

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