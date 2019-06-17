В Белоруссии появятся бесполётные зоны

Минск, , 15:22 — REGNUM Государственный комитет по имуществу Белоруссии опубликовал информацию о зонах ограничения использования воздушного пространства в ходе II Европейских игр 2019 года.

Данные зоны установлены на период с 9 часов 17 июня 2019 года до 9 часов 4 июля 2019 года. Ограничения касаются воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

В преддверии игр вышел указ президента республики от 20 мая 2019 г. №191 «О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр 2019 года».

На основании этого указа провело работу министерство обороны Белоруссии, которое и сформировало зоны ограничения воздушного пространства. С границами этих зон можно ознакомиться на Публичной кадастровой карте в интернете.

II Европейские игры запланированы на период с 21 по 30 июня, пройдут в Минске. В играх, по прогнозам, будут участвовать более четырех тысяч спортсменов из пятидесяти стран. Ожидается около пятидесяти тысяч болельщиков.

Подобные ограничения в Белоруссии также введены по полетам беспилотников и авиамоделей над рядом объектов, в частности складами с боеприпасами, предприятиями нефтепереработки, Белорусской АЭС. При нарушении этих ограничений БПЛА и авиамодели можно сбивать.