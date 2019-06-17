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Премьер-министр Пакистана выступил перед депутатами парламента

Политика

Премьер-министр верит в процветание государства

Исламабад, 17 июня 2019, 16:05 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что мировое сообщество рассматривает страну в качестве наиболее значимой для инвестиций, об этом 17 июня сообщает Geo TV.

Заявление главы правительства было сделано во время выступления перед депутатами парламента от партии «Движение за справедливость».

Имран Хан выразил оптимизм в отношении возможности достижения Пакистаном прогресса и процветания.

Во время встречи главы правительства с парламентариями обсуждались и другие вопросы, связанные с функционированием законодательной системы страны, бюджетной политикой.

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