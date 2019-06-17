Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Москва, , 15:15 — REGNUM Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы. Об этом сегодня, 17 июня, заявил глава справедливороссов Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По данным Минфина РФ, до 93% всех подрядов, всех контрактов и всех тендеров, которые проходят, в конечном итоге оказываются неконкурентными.

«То есть всё-таки, как говорится, «для своих». Вот мы тоже внесли одну такую инициативу», — сказал глава партии «Справедливая Россия».

«Второй путь борьбы с коррупцией используется в многих странах мира — США, Китае, Сингапуре и др. Если человек признан коррупционером и если это доказано в суде, то вариант конфискации имущества (в России есть), но во многих странах следует ещё и проверка имущества ближайших родственников», — пояснил Миронов.

Он уточнил, если нет доказательств, что это имущество либо ценности приобретены законным путём, то тоже конфискуется в пользу государства. Иными словами, конфискация имущества не только у коррупционера, но и у родственников, если доказано, что они незаконно обогатились.

«Вот внесли такие инициативы. Они находятся на рассмотрении Государственной думы РФ», — добавил Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст РФ предложил изымать у чиновников не только имущество, но и средства, законность происхождения которых не доказана.

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