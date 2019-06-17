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Президент Казахстана назвал качества офицера Службы государственной охраны

Политика

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с руководящим составом СГО

Нур-Султан, 17 июня 2019, 15:14 — REGNUM  Требования к офицерам Службы государственной охраны (СГО) Казахстана возрастают в связи меняющимся характером внешних и внутренних угроз. Об этом 17 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководящим составом Службы, сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам президента, офицеры СГО должны сочетать качества профессионального военнослужащего с качествами дипломата, который разбирается во внешней и внутренней политике государства.

Токаев выразил надежду на то, что сотрудники СГО проявят преданность порученному делу и высокий профессионализм. Президент добавил, что на службу необходимо брать молодых людей, подготовленных с профессиональной, идеологической и интеллектуальной точек зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил начальником службы государственной охраны Казахстана Ануара Садыкулова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назначен новый начальник службы государственной охраны

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Политическая жизнь Казахстана
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