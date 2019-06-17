«Единая Россия» в Марий Эл выдвинула кандидатов в депутаты Госсобрания

Йошкар-Ола, , 14:55 — REGNUM На конференции Марийского регионального отделения «Единой России» были определены списки кандидатов для участия выборах депутатов Государственного собрания республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделении партии.

Делегаты конференции тайным голосованием выбрали кандидатов по республиканскому избирательному округу и по одномандатным округам.

Также на конференции была принята предвыборная программа «Единой России», были назначены уполномоченные представители избирательного объединения, утверждены эмблема и печать на выборную кампанию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Госсобрания республики состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Из 52 депутатов 13 будут избраны по партийным спискам, 39 — по одномандатным округам. В этом году отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп.

Парламент будет избираться сроком на пять лет — до сентября 2024 года.

В Госсобрании шестого созыва по партийным спискам в парламент прошли 20 представителей «Единой России», четверо — от КПРФ и двое представителей ЛДПР. Все 26 мандатов по одномандатным округам достались также единороссам.