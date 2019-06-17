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Итальянские правые выиграли выборы на Сардинии

Политика

Оппоненты попросили провести пересчет голосов

Кальяри, Италия, 17 июня 2019, 14:52 — REGNUM  Выборы мэра Кальяри — столицы Сардинии — выиграл кандидат от правоцентристских партий Паоло Труццу, передает Adnkronos в понедельник, 17 июня.

Труццу набрал 50,12% голосов, его соперница от левоцентристов Франческа Гирра — 47,78%. В связи с тем, что разрыв между кандидатами составил чуть более 1500 голосов, оппоненты правых просят провести пересчет бюллетеней.

Выборы в еще одном городе на Сардинии, Альгеро, также выиграли правоцентристы — их кандидат набрал 53,1% голосов.

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Политическая жизнь Италии
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