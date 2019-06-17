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Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с официальным визитом

Политика

Председатель КНР посетит Пхеньян по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына

Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с официальным визитом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин

Пекин, 17 июня 2019, 14:47 — REGNUM  Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею с государственным визитом, сообщает 17 июня Синьхуа.

«Си Цзиньпин 20−21 июня совершит в КНДР государственный визит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель КНР посетит Пхеньян по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Ким Чен Ын совершил визит в КНР. Как заявил по итогам визита официальный представитель МИД Китая Лу Кан, Пекин намерен укреплять стратегическую коммуникацию и практическое сотрудничество с Пхеньяном, стимулируя развитие отношений в новую эпоху.

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