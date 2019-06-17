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В Кремле призвали судить о рейтинге Путина в более длительной перспективе

Политика

«Судить по неделе или даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно»

Москва, 17 июня 2019, 14:32 — REGNUM  Судить о динамике рейтинга президента России Владимира Путина по недельным или месячным показателям неправильно, заявил 17 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, существуют разные методики и определенная «волатильность рейтинга».

«Судить по неделе или даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно», — отметил Песков, добавив, что судить о рейтинге необходимо в более длительной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, который был проведен с 3 по 9 июня 2019 года, уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина составил 64,2%. О своем доверии главе государства заявили 71,7% граждан.

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