Кампала, , 14:30 — REGNUM В Уганде началась вакцинация против лихорадки Эбола, проникшей в страну из соседней Демократической республики Конго (ДРК). Об этом 17 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что в стране Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) зафиксировано 96 случаев заболеваемости указанным вирусом, власти страны осуществляют вакцинацию населения на границе с ДРК.

Так, 11 и 12 июня здесь было зафиксировано два смертельных случая заражения Эболой. Инфицированным запрещено покидать свои дома до обследования.

Напомним, лихорадка Эбола распространяется в ДРК с августа 2018 года, несмотря на все профилактические меры, более 2 тыс. человек были заражены, из них 1 тыс. 200 человек скончались.

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