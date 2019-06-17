Понедельник, 17 Июня 2019 года
14:31:14 МСК

В Казахстане создано министерство экологии, геологии и природных ресурсов

Политика

Министром экологии, геологии и природных ресурсов назначен Магзум Мирзагалиев

Нур-Султан, 17 июня 2019, 14:27 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе главы государства.

Новому ведомству будет передана часть функций министерства энергетики республики в области формирования государственной политики по охране окружающей среды. Новое министерство также займется обращением твердых бытовых отходов, охраной, контролем и надзором за рациональным использованием природных ресурсов.

Министерство сельского хозяйства Казахстана передаст функции в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения и лесного хозяйства. Новое министерство также займется геологическим изучением природных ресурсов и воспроизведением минерально-сырьевой базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня кандидатура Магзума Мирзагалиева на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов была одобрена в Мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана. Позднее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мирзагалиева министром.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют создать министерство экологии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить