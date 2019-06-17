В Казахстане создано министерство экологии, геологии и природных ресурсов

Нур-Султан, , 14:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе главы государства.

Новому ведомству будет передана часть функций министерства энергетики республики в области формирования государственной политики по охране окружающей среды. Новое министерство также займется обращением твердых бытовых отходов, охраной, контролем и надзором за рациональным использованием природных ресурсов.

Министерство сельского хозяйства Казахстана передаст функции в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения и лесного хозяйства. Новое министерство также займется геологическим изучением природных ресурсов и воспроизведением минерально-сырьевой базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня кандидатура Магзума Мирзагалиева на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов была одобрена в Мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана. Позднее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мирзагалиева министром.

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