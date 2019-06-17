Туркмения и Афганистан договорились о расширении проекта газопровода ТАПИ

Ашхабад, , 14:19 — REGNUM Туркменская правительственная делегация посетила афганскую провинцию Герат, где проинспектировала ход подготовки к реализации проекта газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» (ТАПИ), пишет «TOLOnews».

Представители властей Афганистана и Туркмении подписали соглашения о расширении железнодорожных проектов Тургунди — Герат и Акина — Андхой, включая договор о расширении проекта по распределению электроэнергии в город Герат и практическую реализацию газового проекта ТАПИ и энергетического — ТАП-500 (линия электропередачи 500 кВ Туркмения — Афганистан — Пакистан).

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Ожидается, что Афганистан после ввода в эксплуатацию газопровода ТАПИ будет ежегодно получать более $400 млн (свыше 25,7 млрд рублей) за транзит природного газа. А после запуска ЛЭП ТАП — еще $110 млн (более 7 млрд рублей) в год за транзит электроэнергии.

Также в ходе встречи делегаций двух стран и. о. министра финансов Хумаюн Каюми сообщил о том, что Афганистан рассчитывает получить туркменскую военную форму для сотрудников афганских сил безопасности, а взамен поставить в Туркмению мрамор.

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода, который проходит по территории Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии. Общая протяженность газотранспортной системы — 1814 км, в том числе по территории Туркмении — 214 км, по Афганистану — 774 км и по Пакистану — 826 км.

Начало реализации проекта — 2013 год. Завершение строительства газопровода ТАПИ запланировано на декабрь 2019 года.

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* организация, деятельность которой запрещена в РФ