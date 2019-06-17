Губернатор отреагировал на табличку «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

, , 14:19 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призывает повнимательнее посмотреть на себя тех граждан, которые называют жителей Екатеринбурга бесами. Об этом он заявил в своём Instagram.

Поводом для реакции главы региона стала табличка с надписью «Город бесов», которую неизвестные установили на одном из съездов в город. А в мае во время протестов против храма Святой Екатерины некоторые известные федеральные персоны называли горожан бесами.

«Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку «Город бесов». Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций», — сказал глава региона.

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Также он призвал жителей города не вестись на данные слова и не раздувать эту тему. Губернатор напомнил общественности о прозвучавшем 16 июня послании митроплита Кирилла о том, что епархия отказалась строить собор в сквере, и и констатировал, что теперь конфликт остался позади. Сейчас важно всем остановиться, успокоиться. Продолжать противостояние не нужно, как и называть Екатеринбург таким неприятным словосочетанием как «город бесов».

«Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых», — отметил Евгений Куйвашев.