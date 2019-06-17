Против ЕС и стран-членов подан иск в Международный уголовный суд

Станислав Стремидловский, , 14:18 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 10 — 16 июня 2019 года стали: диктатура результатов — угроза для образования; папа Франциск попросил своих послов не критиковать его; что происходит в Ормузском проливе и Оманском заливе; 225 иранских активистов призвали Тегеран к переговорам с США; Иран и Россия укрепляют отношения; Ватикан пытается наладить диалог с правительством Италии; польские эксперты комментируют визит Дуды в Вашингтон.

Папа Римский Франциск назвал диктатуру результатов угрозой для образования, передает Vatican News (Ватикан). Об этом он заявил в обращении к участникам Всемирного конгресса Международного бюро католического воспитания, который проходил в Нью-Йорке на тему «Воспитание братского гуманизма во имя цивилизации любви». Понтифик подчеркнул, что «одной из основных трудностей, с которыми сегодня сталкивается воспитание, является широко распространенная тенденция к разрушению гуманизма. Индивидуализм и потребительство порождают конкуренцию, которая подрывает сотрудничество, затуманивает общие ценности и попирает самые основные правила сосуществования». Подлинному гуманизму противостоит также культура безразличия, которая подрывает отношения между людьми и народами и заботу об общем доме. Еще одна опасность, которая угрожает задаче воспитания, по словам папы, «заключается в диктатуре результатов», которая рассматривает человека «в качестве лабораторного объекта и не заинтересована в его целостном росте». Воспитание также сталкивается «с препятствием так называемого ускоренного роста, которое заключает жизнь в вихрь скорости, постоянно меняя точку зрения», что приводит к потере идентичности. Ответом на эти угрозы, подчеркивает Франциск, должно быть возвращение времени к его изначальному свойству: «Человек нуждается в своем собственном временном пути, чтобы усваивать, закреплять и преобразовывать знания».

13 июня было обнародовано содержание частной беседы, состоявшейся между папой Франциском и общиной иезуитов во время апостольской поездки понтифика в Румынию. Румынские иезуиты спросили его о роли греко-католической общины, которая, судя по всему, себя исчерпала, хотя в ходе своей поездки в Румынию папа беатифицировал семерых униатских епископов. Франциск убежден, что Церковь дышит двумя легкими, и «восточное легкое может быть как православным, так и католическим». Отсюда: «Существует определенная культура и пастырская жизнь, которую следует сохранять и оберегать, однако сегодня путь униатства неприемлем. Более того, я бы сказал, что сегодня он недопустим. Однако в сегодняшнем дне нужно уважать сложившуюся ситуацию и помогать греко-католическим епископам работать с верующими».

Папа Франциск попросил своих послов не критиковать его за спиной понтифика, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Понтифик попросил апостольских нунциев не выступать с критикой или присоединяться к группировкам, враждебным Римской курии. Франциск сформулировал «десять заповедей» для послов Святого престола. Одна из них провозглашает, что «конечно, у каждого человека имеются оговорки, симпатии и антипатии, но хороший нунций не может быть лицемерным». Ведь послы представляют не себя, а преемника Петра. Нунциев также призывают быть милосердными, послушными, молитвенными, милосердными, смиренными, инициативными и иметь апостольское рвение. Некоторые нынешние послы Святого престола оказались втянуты в скандальные истории. Апостольский нунций во Франции архиепископ Луиджи Вентура был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении взрослого мужчины, когда представлял Святой престол в Канаде. Сейчас он находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии в Париже. Архиепископ Фрэнсис Чулликатт, апостольский нунций в Казахстане, Таджикистане и Киргизии, недавно был обвинен в финансовых и личных проступках во время его работы в представительстве Ватикана в ООН. Обозреватели считают, что в заявлении папы содержится намек и на апостольского нунция в Швейцарии и Лихтенштейне архиепископа Томаса Галликсона, потому что у него есть блог, в котором он делился статьями, критикующими некоторые высказывания понтифика. Бывший нунций в США архиепископ Карло Вигано вызвал шквал дебатов в августе прошлого года, опубликовал письмо, в котором утверждалось, что должностные лица Ватикана в течение многих лет знали о сексуальных проступках архиепископа Теодора Маккаррика, но восстановили позиции Маккаррика в качестве советника папы Франциска. Помимо того, Вигано призывал понтифика уйти в отставку.

La Croix (Париж, Франция) обращается к ситуации в Ормузском проливе, где было совершено нападение на четыре танкера — два из них принадлежали Саудовской Аравии и по одному из Норвегии и Объединенных Арабских Эмиратов. Кто стоит за атакой, по-прежнему остается загадкой. ОАЭ и Саудовская Аравия, которые разделяют враждебность США к Тегерану, изначально воздерживались от назначения виновника. Эр-Рияд осудил «преступное деяние», в то время как Абу-Даби призвал международное сообщество «предотвратить совершение таких действий сторонами, стремящимися подорвать безопасность судоходства». Однако вслед за этим последовало нападение на саудовский нефтепровод беспилотниками из Йемена, ответственность за что взяли повстанцы-хуситы. А в понедельник, 27 мая, нефтяная монархия заявила, что перехватила две баллистические ракеты, выпущенные повстанцами по его территории, в том числе одну в направлении Мекки. Во время официального визита в Абу-Даби помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду, 29 мая, обвинил Иран в причастности к акту саботажа в Ормузском проливе. Эксперты увидели в этом «царство fake news, которые стали привычными для США, независимо от состояния расследования». Тегеран назвал обвинения «смехотворными». Иранские власти пригрозили закрыть в случае войны Ормузский пролив, через который проходит 35% нефти, перевозимой морем. «Однако Тегеран знает, что эту угрозу трудно исполнить, потому что он подвергнется немедленному ответному удару, — пояснил изданию Франсуа Перрен из Института международных и стратегических отношений (IRIS). — Мир не может обойтись без нефти…».

Более 200 иранских политиков и общественных деятелей подписали обращение, призывающее Тегеран вступить в безоговорочные переговоры с США, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Авторы обращения подчеркивают, что большинство иранцев хотят разрядки с региональными (Саудовской Аравией и арабскими странами Персидского залива) и мировыми державами, прежде всего Вашингтоном, с которыми иранское правительство ведет политику перетягивания каната из-за своей ядерной программы, военных действий и распространения влияния на Ближнем Востоке. Американо-иранская напряженность была вызвана в 2018 году решением президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного его предшественником Бараком Обамой, за которым последовали самые жесткие санкции в истории против Тегерана. С тех пор Вашингтон усилил свое военное присутствие в регионе, одновременно пытаясь сократить экспорт иранской нефти. В своем письме 225 автора критикуют внешнюю политику как США, так и их саудовского союзника. В то же время они хотят заставить международное общественное мнение и независимые организации призвать власти Ирана и США снизить напряженность и провести безоговорочные переговоры. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг предложение Трампа о переговорах, хотя и с оговорками, назвав его «ядовитым». Отвечая на замечания Хаменеи, иранские активисты настаивают на том, что проведение переговоров не означает капитуляции. Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран, первый визит японского премьера за последние 40 лет, дает возможность перевернуть страницу и начать новый курс, основанный на посредничестве. Под обращением подписались религиозный лидер Кум Ахмад Монтазери, депутат Ибрагим Асгарзаде, французско-иранский социолог Азаде Киан, интеллектуал Бехруз Баят, курдско-иранский политик Джалал Джалализаде и правозащитница Мехрангиз Кар. Председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Хашматулла Фалахат-Пишех также призвал к переговорам с Вашингтоном при посредничестве третьих сторон, как Катар или Ирак. Со своей стороны Япония планирует продолжать покупать иранскую нефть, несмотря на санкции США, заявил президент Ирана Хасан Рухани после встречи с Абэ. Рухани добавил, что Тегеран «останется связанным ядерным соглашением, которое важно для безопасности региона и мира».

L'Osservatore Romano (Ватикан) пишет о том, что Иран и Россия укрепляют отношения. На саммите лидеров стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), который проходил в Бишкеке состоялась встреча президента Ирана Хасана Рухани и президента Российской Федерации Владимира Путина, который оценил состояние отношений в очень хрупком ближневосточном контексте. Для Путина связи с Тегераном являются «моделью, которая прогрессирует день ото дня», несмотря на некоторые трудности, вызванные внешними субъектами. Прежде всего, по мнению Кремля, это Соединенные Штаты: их выход из ядерного соглашения определяется как «тревожный», поскольку он порождает нестабильность на всем Ближнем Востоке и может угрожать в целом системе нераспространения ядерного оружия. Рохани также признает, что требуются усилия в регионе, сотрудничество между двумя странами идет в этом направлении. «Учитывая значительное внешнее давление и введенные санкции, необходимость сотрудничества между государствами, в том числе и нашими, становится сильнее с каждым днем», — сказал иранский президент агентству «Спутник». Более того, для Путина отношения с Ираном «многогранны» и касаются «экономики, региональной стабильности и совместной борьбы с терроризмом». Были рассмотрены итоги борьбы с терроризмом в Сирии и в содействии совместному мирному процессу, «также благодаря сотрудничеству с Турцией». По мнению двух лидеров, все это способствует сглаживанию растущего кризиса в регионе, который обострился несколько дней назад в результате атаки на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Из Москвы российский министр иностранных дел Сергей Лавров осудил нападение на корабли, призвав не делать «поспешных выводов»: это четкий намек на американское правительство, которое через несколько часов после саботажа обвинило Иран в том, что он несет главную ответственность. Позже претензии были повторены самим Трампом, который готовит «быстрый ответ» Тегерану. Иран утверждает, что обвинения являются необоснованными.

3 июня в Международный уголовный суд в Гааге была подана жалоба, обвиняющая лидеров Европейского союза и государств-членов в «преступлениях против человечности», которые привели к гибели тысяч мигрантов, бежавших из Ливии через Средиземное море, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). Иск на 245 страницах подготовлен адвокатами Хуаном Бранко и Омером Шацем. В первом пункте утверждается, что европейские государства проводят политику, направленную на сокращение числа прибывающих мигрантов любой ценой, в то же время полностью осознавая, что это может привести к гибели очень многих людей. Второй пункт обвинительного заключения касается инцидентов в Ливии. Говорится, что около 40 тысяч мигрантов подверглись казням, пыткам и другим систематическим нарушениям прав человека в лагерях содержания под стражей, возглавляемых ливийскими вооруженными группировками, что является прямым следствием европейской политики аутсорсинга. Утверждается, что государства-члены ЕС, будучи в полной мере осведомленными о ситуации в Ливии, сознательно решили продолжить работу с ливийскими вооруженными группировками для сдерживания миграционного потока. Подача жалобы является лишь первым шагом: до начала реального расследования судьи должны будут принять решение о возбуждении уголовного дела, если Совет Безопасности ООН не возражает против этого.

Народническое правительство Италии все еще находится в непростых отношениях с Церковью, сообщает Crux (Денвер, США). Правая народническая партия «Лига» одержала уверенную победу на выборах в Европарламент в Италии, ее лидер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, стал еще более важной силой в итальянской политике. Сальвини не стесняется использовать такие католические символы, как Библию и четки, чтобы одержать победу. В интервью итальянской газете La Repubblica глава Конференции католического епископата Италии кардинал Гуалтьеро Бассетти сказал, что недавняя победа «Лиги» подчеркивает «глубокий кризис других альтернатив». Некоторые прелаты озабочены попытками «отделить верующих от епископов и особенно от папы», что является неправильным и контрпродуктивным. Ватикан пытается возобновить диалог с лидером «Лиги». Одной из главных проблем остаются разные подходы к иммиграции.

Polonia Christiana (Краков, Польша) попросила экспертов прокомментировать итоги визита польского президента Анджея Дуды в Вашингтон. По их мнению, подписание соглашения с Соединенными Штатами по увеличению в Польше численности американской армии является доказательством того, что Республика так и не встала с колен, но по-прежнему является постколониальным государством. Публицист Станислав Михалкевич отметил, что то, сколько военнослужащих США будут дислоцироваться в Польше, является второстепенным аспектом. Он обращает внимание на то, как говорили о России два президента, Дуда и Трамп. Если польский жаловался на Москву, то американский выразил уверенность, что Польша будет иметь отличные отношения с Россией, так же, как Соединенные Штаты. Журналист Витольд Гадовский считает, что в нынешней ситуации, в которой находится польское государство, и в его геополитическом положении «мы не имеем практически никакого выбора». И «для нас союз с США является наиболее оптимальным альянсом, хотя в то же время обремененным колоссальными затратами». Гадовскому не понравилась реакция в Польше на слова Трампа, который сказал, что он, возможно, в сентябре прилетит в Польшу. По мнению журналиста, польский политический класс является незрелыми и по большей части пропитан комплексом неполноценности. Ведь «разница между нынешней элитой и элитой Польской Народной Республикой состоит лишь в том, что те становились на колени перед Москвой, а эти перед Вашингтоном и Брюсселем». Военный эксперт Яцек Хога считает, что бездумная закупка вооружений у США уничтожает остатки польского военно-промышленного комплекса. В свою очередь «американцы в очередной раз пообещали, что, может быть, в конце концов отменят визы для поляков, приезжающих в США». По словам эксперта, Польша не просто теряет деньги, ее геополитическое положение не меняется, при этом «мы, что более важно, частично контролируем нашу территорию».

Почетный патриарх Филарет нападает на Православную церковь Украины, передает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Издание отмечает, что он выступил с очередными резкими нападками, фактически перечеркивая как ПЦУ, так и выданный ей томос об автокефалии.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.