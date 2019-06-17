Песков не подтвердил встречу Путина и Мэй в Осаке

Москва, , 14:18 — REGNUM Конкретной информации о возможной встрече президента России Владимира Путина с главой британского правительства Терезой Мэй на саммите «Большой двадцатки» в Осаке нет. Об этом сообщил 17 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока о переговорах российского и британского лидеров нет никакой информации, прокомментировать публикацию газеты The Guardian на эту тему нет возможности, пояснил он.

Песков напомнил о недавней встрече Путина с британскими предпринимателями. Речь действительно шла об абсурдности ситуации, сложившейся вокруг отношений Москвы и Лондона, и о том, что она противоречит интересам бизнеса с обеих сторон, добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и Британии испортились после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Солсбери. В частности, Москва зеркально ответила на высылку Лондоном 23 российских дипломатов.

Британская The Guardian 16 июня написала о возможной встрече Путина и Мэй на саммите лидеров G20 в японской Осаке. Если такая встреча состоится, она станет первой после происшествия в Солсбери.

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