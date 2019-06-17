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Путину доложили о ситуации в пензенской Чемодановке, заявил Песков

Политика

В Кремле следят за ситуацией в селе Чемодановка Пензенской области

Москва, 17 июня 2019, 14:09 — REGNUM  Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, заявил 17 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, нам известно о том, что там происходит (в Чемодановке), — заявил Песков. — И сейчас президент был в Таджикистане, ему докладывалось, когда это всё случилось».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня между жителями села произошел конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из которых на следующий день умер в больнице. Конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.

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Массовые драки
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